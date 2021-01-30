Кировчанин выиграл в лотерею во сне

Житель Кировской области Кирилл Лебедев выиграл в «Русское лото» 706 тысяч рублей.

Выигрышным стал один из трех билетов, которые он купил на почте. 1 января Кирилл проверил результаты и узнал, что стал победителем.

Как рассказал кировчанин, за несколько дней до розыгрыша победа приснилась ему во сне. Проснувшись, Кирилл решил, что непременно выиграет, но небольшую сумму. А потом увидел, что его выигрыш — 700 с лишним тысяч рублей.

Выигрыш оформляли в Москве. Кирилл уже решил, что деньги пойдут на новое жилье, игрушки детям и украшения супруге. Себе счастливчик планирует купить новый смартфон.

Ранее мы писали, что семеро кировчан выиграли по миллиону рублей под Новый год.

Фото: iphones.ru и static.stoloto.ru