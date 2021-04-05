Кировчанин выиграл у знатоков популярного шоу «Что? Где? Когда?»

Эфир телевизионной игры состоялся накануне вечером на Первом канале.

На федеральном телеканале продолжается весенняя серия игр «Что? Где? Когда?». В воскресенье вечером против телезрителей играли участники команды магистра игры Андрея Козлова. В пятом раунде им достался вопрос от кировчанина.

Вопрос для знатоков подготовил Павел Гонтарь. Ведущий представил мужчину, как налогового инспектора из Кирова. Вопрос Павла касался историка, нидерландского философа Йохана Хёйзинга, который любил рассуждать о жизни. Профессор Йохан однажды написал о том, что в средневековых европейских городах есть нечто, что является разнообразным, но никогда не теряется в беспокойной жизни, а привносит в неё порядок и ясность.

Игроки обсудили множество ответов. Среди которых были часы, готический стиль, воздух, флюгер, закон, рынок, костюм, университет. В результате они взяли дополнительную минуту. Однако дать правильный ответ на вопрос не смогли. Как уточнил ведущий, речь шла о колокольном звоне.

Кировчанин выиграл 70 тысяч рублей. Также его вопрос был назван лучшим в игре. Это принесло Павлу еще 150 тысяч рублей.

Напомним, кировчане нередко становятся авторами необычных вопросов для известного интеллектуального шоу.

Фото: 1tv.ru