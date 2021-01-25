Кировчанин задолжал алиментов почти на миллион рублей

Приставы разыскивают 34-летнего кировчанина, Григория Шулаева, который уклоняется от исполнения алиментных выплат и умышленно скрывается.

Он задолжал за содержание своего несовершеннолетнего ребенка 832 тысячи рублей. И отказывается отбывать назначенное судом наказание в виде обязательных работ.

Приставы предполагают, что он живет на съемной квартире и может работать на пилораме или грузчиком.

Если вам что-либо известно о местонахождении должника, сообщите по телефонам: 8-905-872-26-54 или 8(8332) 48-99-05.

Фото: aif-s3.aif.ru и r43.fssp.gov.ru