Кировчанин задолжал сыну рекордные алименты

В результате мужчину осудили на реальное лишение свободы.

Судебные приставы сообщили о резонансном деле. 40-летний кировчанин почти 10 лет не платил сыну алименты. Мужчина живёт в Нововятском микрорайоне. Работать он не хотел, постоянного места трудоустройства у него не было.

Своему сыну, который живёт не с ним, не помогал. В результате у горожанина образовалась рекордная задолженность по алиментам. Сумма составила около 1 миллиона 260 тысяч рублей.

Приставы возбудили исполнительное производство. Оно подразумевало привлечение к административной ответственности. Но даже после этого, мужчина не предпринял никаких попыток выполнить родительские обязанности.

Тогда сотрудники УФССП возбудили уголовное дело. Статья — неуплата средств на содержание детей.

Состоялся суд. Кировчанину назначили реальное лишение свободы. Четыре месяца он провёл в колонии общего режима. А когда освободился, совершил новое преступление — незаконную рубку леса.

Сейчас он отправился отбывать наказание уже в исправительный центр, где его ждут принудительные работы. Там он проведёт почти два года.

Фото предоставлено УФССП России по Кировской области