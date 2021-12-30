Кировчанин зашел в кафе и не заметил, что у него угнали машину

В Кирове задержали нетрезвого угонщика. Это было сделано до того, как хозяин автомобиля обратился в полицию.

Инцидент произошел ночью 29 декабря. Наряд ППС заметил водителя легковушки, который пытался начать движение при очевидной неисправности авто. При проверке оказалось, что мужчина нетрезв, а автомобиль принадлежит другому человеку.

Выяснилось, что незадолго до задержания 38-летний мужчина заметил незапертое авто на улице Красноармейской. Ключ был в замке зажигания. Не задумываясь о последствиях, угонщик забрался в чужую машину.

Сначала кировчанин планировал только погреться. Но потом решил добраться на чужой машине до своего дома. В результате пьяного вождения в автомобиле сломалось сцепление. В этот момент мужчина и попался на глаза стражам порядка.

К этому моменту владелец авто еще не обращался в полицию. Оказалось, что он ушел в ближайшее кафе, оставив машину на прогрев, и даже не подозревал, что что-то случилось.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.