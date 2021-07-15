В Кирове возбуждено дело за незаконную организацию азартных игр

В отношении жителя Кирова возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Следствие считает, что с мая по июль 44-летний гражданин в помещении интернет-кафе на ул.Ленина проводил азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.

Его деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В Следственном управлении просят жителей области сообщать о местах нахождения незаконных игорных заведений по телефону 8 (8332) 485-100, через электронную почту kirov@sledcom.ru и на странице ВКонтакте — vk.com/suskko.

Фото hrmasia.com