Кировчанина, избившего женщину при ребёнке, отпустили домой

Его отпустили под подписку о невыезде.

Резонансный случай, произошедший на улице Грибоедова, получил продолжение. Напомним, молодой мужчина ударил по лицу знакомую, которая шла со своим маленьким сыном. Удар получился очень сильным. Женщина упала на асфальт, ударившись об ограждение.

Далее стало известно, что нокаутировавший на улице женщину кировчанин попал под уголовное дело. Статья — нанесение побоев. Злоумышленника задержали.

Как сообщают журналисты программы «Место происшествия», после задержания подозреваемого быстро отпустили. Он находится под подпиской о невыезде. По данным представителей УМВД Кировской области, мера пресечения будет длиться 30 дней.

Женщина получила травмы. Она находится в больнице. Её обидчика проверяют и на совершение других преступлений.