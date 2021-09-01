Кировчанина, который ударил женщину кулаком в лицо, будут судить

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Теперь документы переданы в суд.

В деле, получившем большой общественный резонанс, возможно скоро будет поставлена точка. Речь идёт о происшествии, случившемся 7 июля на улице Грибоедова. Мужчина ударил женщину кулаком в лицо. Всё произошло на глазах её маленького сына. Удар был очень сильным. Кировчанка упала на асфальт, ударившись о бортик.

Женщине вызвали скорую помощь. Злоумышленник скрылся. Но его нашли. Он признался в содеянном. Было возбуждено уголовное дело. Статья умышленное причинение вреда здоровью.

— В ходе расследования горожанину была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а также надлежащем поведении, — отметили в областной прокуратуре.

Сейчас расследование завершено. Материалы дела направлены в суд. Уже в ближайшее время этому человеку будет вынесен приговор.