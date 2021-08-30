Кировчанина обманула жрица любви

Житель Кирова попытался воспользоваться платными интимными услугами и лишился крупной суммы денег.

Инцидент произошел на днях в областном центре. Как рассказал 48-летний потерпевший, он нашел в интернете номер девушку, предлагающей интим, но на звонок никто не ответил.

Мужчина лег спать, а наутро с того же номера ему перезвонил незнакомец. Он сказал, что из-за ночных дозвонов у девушек заблокировали интернет. Чтобы его разблокировать, надо перевести на счет 14 тысяч рублей. Деньги звонивший пообещал вернуть позже.

Через некоторое время неизвестный попросил еще 35 тысяч, а затем еще. После этого кировчанин понял, что его обманывают, и обратился в полицию.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого устанавливают сотрудники полиции.

Ранее мы писали, что в Кирове закрыли 4 интимных сайта.