Мужчину оштрафовали на 300 тыс. рублей за коммерческий подкуп

Кирово-Чепецкий районный суд вынес приговор в отношении местного жителя.

Он возглавлял структурное подразделение предприятия, которое в своей производственной деятельности эксплуатировало железнодорожный состав.

Как установил суд, с февраля по апрель прошлого года мужчина в качестве коммерческого подкупа получил 95 тыс. рублей от руководителя организации, оказывающей услуги по ремонту тепловозов.

За эти деньги от обвиняемого требовалось создать преимущественные условия по заключению договора подряда, лоббировать интересы организации в ходе процедуры закупки услуг и подписывать акты выполненных работ по проведению текущих ремонтов тепловозов при фактическом их невыполнении.

Приговор суда — штраф в размере 300 тыс. рублей. Он в законную силу не вступил.