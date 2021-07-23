Кировчанина привлекут к ответственности за фейки о коронавирусе

В суд направлены материалы в отношении жителя Кирова. Он публиковал в соцсетях посты о вреде вакцинации от коронавируса.

Мужчина, в частности, рассказывал о необратимом вреде здоровью, которое якобы может нанести прививка, о несуществующих решениях по закрытию города, приводил ложные данные о количестве заболевших и др.

В отношении гражданина составлен административный протокол. За это правонарушение предусмотрен штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали о жителе Советского района, которого также привлекут к ответственности за фейки о вакцинации.

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