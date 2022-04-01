Кировчанина застали за поиском запретной покупки в сугробе

В Кирове росгвардейцы задержали подозреваемого в приобретении наркотиков.

Им оказался 41-летний местный житель, который на днях около трех часов дня стоял что-то искал в сугробе в одном из садовых товариществ города и периодически заглядывал в сотовый телефон. За этим занятием его застал проезжавший мимо патруль вневедомственной охраны. По указанным в телефоне мужчины координатам совместно удалось найти в снегу полиэтиленовый свёрток с неизвестным веществом.

Мужчина признался, что это наркотик, который он заказал для личного употребления. Содержимое свёртка направлено на экспертизу, а приобретателя – в полицию для дальнейшего разбирательства.