Кировчанину дали срок за пьяный дебош в аэропорту «Победилово»

Ленинским районным судом вынесен приговор в отношении 40-летнего жителя Кировской области.

Он признан виновным по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В октябре прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал в «Победилово» для регистрации на рейс до Москвы. Когда сотрудники аэропорта предложили проверить соответствие габаритов ручной клади разрешенным параметрам, он начал вести себя агрессивно и ударил по лицу подошедшего полицейского.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, позже по этому факту было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил дебошира к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.

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