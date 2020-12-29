Кировчанину ответили, нужно ли отрабатывать 31 декабря, если был в отпуске

— С 1 по 27 декабря я был в отпуске. Наша организация приняла решение сделать 31 декабря выходным днем, а отработать за него 26. Должен ли я отрабатывать этот день, если официально был в отпуске? Мне и другим сотрудникам в этой ситуации предложили взять 31 день за свой счет, — с таким вопросом обратился в редакцию «КП» сотрудник одного из кировских предприятий.

Как уточнил молодой человек, по данному вопросу он уже консультировался у юриста. В юрконсультации ему ответили, что подобных обращений в этом году поступило немало. Но заставлять брать день за свой счет работодатель не имеет права. Однако как следует поступить, не рассказали.

Как прокомментировали по телефону горячей линии трудовой инспекции, по данному вопросу в законодательстве «дыра». И, вероятно, закрывать ее уже не имеет смысла – ведь в следующем году 31 декабря уже объявлено выходным днем.

Тем не менее, если подобная ситуация произошла на государственном предприятии, то никаких заявлений «за свой счет» писать не нужно. Отработка «покрывается» отпуском.

На частном предприятии вопрос решается в договорном порядке.

P.S. Пока писался материал, ситуация решилась в пользу сотрудника. Кировчанин рассказал, что на предприятии (которое не является государственным) нашлось еще около 10 человек в подобной ситуацией. С одобрения руководства в отделе кадров решили «подарить» им этот день, отозвав уже написанные заявления.

Кстати, как сообщили федеральные СМИ, к началу этой недели 31 декабря было объявлено выходным днем во всех регионах страны. Последней признавшей силу праздника стала Северная Осетия.