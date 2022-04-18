Кировчанка Александра Балыбердина может стать финалисткой конкурса «Новая звезда»

Кировская исполнительница Александра Балыбердина может пройти в финал телевизионного музыкального конкурса «Новая звезда». Голосование за лучших участников было завершено сегодня ночью.

«Новая звезда» — всероссийский вокальный конкурс, который проводит телеканал «Звезда». В нем принимают участие представители всех регионов России. Кировскую область представила 23-летняя Александра Балыбердина, дочь кировского священника и писателя Александра Балыбердина.

Саша выступала в прошедшие выходные. Кировчанка исполнила песню «Спаси и сохрани», написанную Никой Мястковской. Выступление девушки оценивало жюри, членами которого были певицы Юлия Савичева и Зара.

После завершения выступлений началось голосование. Оно закончилось сегодня ночью. По его итогам станут известны финалисты «Новой звезды». Саша пока не знает, прошла ли в финал. Но в соцсетях девушка поблагодарила всех зрителей за поддержку.

— Друзья! Спасибо огромное Вам за поддержку, за отклик! Я слышу и чувствую каждого из вас. Моя любимая Кировская область! Мой дом! Моя семья! Мои друзья! Мои родные! Спасибо Вам, — написала девушка.

Фото: vk.com/sbalyberdina