Кировчанка Александра Балыбердина представит регион на конкурсе «Новая звезда»

Стало известно, кто в 2022 году представит Кировскую область на всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда». Юнитом станет выпускница Кировского колледжа музыкального искусства имени И.В. Казенина Александра Балыбердина.

Педагоги отзываются об Александре как о целеустремлённой, яркой и трудолюбивой ученице. Сейчас девушка работает педагогом по вокалу и выступает с музыкальной программой.

«Новая Звезда» — это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов нашей страны. 85 самых сильных исполнителей собираются на одной сцене, чтобы сразиться за свой родной край.

Как рассказала Александра, съёмки шоу уже начались. Но эфиры конкурса можно будет увидеть только с апреля на телеканале «Звезда».

Александра закончила кировский колледж музыкального искусства им. И. В. Казенина в 2019 году. Она получила красный диплом.

— Все 4 года были безумно яркими. Я поступила в 15 лет, была самой младшей на курсе и на отделении, было не просто, и я понимала, что только работой и трудом я могу добиться желаемого результата! И вот, 4 года отличной учёбы, насыщенной концертной деятельности, 4 года — староста отделения и профгрупорг отделения и у меня получилось, — писала Александра в соцсетях.

Кстати, Александра — дочь известного кировского священника, историка и писателя Александра Балыбердина.

Фото: vk.com/sbalyberdina