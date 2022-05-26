Кировчанка бесплатно съездила на Сахалин

Бесплатное путешествие на неделю на Сахалин: кировчанка Екатерина Матвеева съездила сама и рассказала, как это можно сделать и вам.

Тысячи молодых россиян уже путешествуют так по стране вместе с программой «Больше, чем путешествие» платформы «Россия — страна возможностей». На Сахалин, в Карачаево-Черкесию, в Калмыкию и в другие места, до которых многие не доедут никогда в жизни…

Кировчанка Екатерина Матвеева (директор МКУ «Объединение подростковых и молодежных клубов «Перекресток» г. Кирова) рассказала нам, как это устроено.

— Екатерина, как вы узнали о программе «Больше, чем путешествие»?

— Одна знакомая в соцсетях рассказала, что выиграла путешествие на Байкал. А я стараюсь использовать все возможности, которые активным россиянам предоставляет государство, так что стала наводить справки. Программа создана для поощрения молодых людей, а мне 35, я запрыгиваю в последний вагон молодежного возраста. Оплачивают все: дорогу, проживание, экскурсии. Такую поездку можно выиграть за участие в проекте «Другое дело». Мы с коллегой выбрали его, выполняли задания на портале. Но с нами в поездке были и ребята, которых так наградили за победы в олимпиадах, за интересные проекты. Были кировские школьники — победители конкурса «Большая перемена».

— Поездка на Сахалин – ваша мечта?

— Нам на выбор прислали несколько направлений: Алтай, Чечня, Крым, Москва, Санкт-Петербург… Мы решили выбрать такое, куда бы мы сами точно не поехали. О Сахалине я не думала никогда, на нем и остановились.

— Как вы провели апрельскую неделю на Сахалине? Какие впечатления?

— Группа была 50 человек, ребята со всей страны, мы все сдружились. Жили в 4-звездочном отеле в Южно-Сахалинске, местные ребята сказали, что это у них самый лучший отель. С нами работала турфирма, каждый день куда-то ездили на туристическом автобусе. В город-порт Корсаков, например, на гору Лягушка. Сам Южно-Сахалинск — город многокультурный, там переплетаются культуры России, Кореи и Японии. Оказывается, мы очень многого не знаем, даже о том, как закончилась Великая Отечественная война на Сахалине, что еще на той территории происходило.

Я люблю японскую культуру и историю, и будто побывала в маленькой Японии и Корее! Там дворы украшают не шинами и пластиком, а высаживают что-то вроде бонсая, окружая ракушками и камешками. Сувениры привезла соответствующие – интересные палочки для еды сыну – фанату аниме, японский кофе.

Каждый день у нас были образовательные мероприятия. В Корейском культурном центре готовили бибимпап. Корейское блюдо – рис с яйцом, водорослями, фаршем, овощами. Остро, но вкусно, сытно и даже сбалансированно. Был мастер-класс по корейской каллиграфии, рассказывали об иероглифах, мы смогли написать свои имена. На побережье учились собирать янтарь. Там он необычный, вишнево-красный.

Я рада, что сейчас у молодых людей есть возможность ездить на форумы, или вот в такие путешествия-поощрения. Они учатся, знакомятся, находят единомышленников, узнают свою страну. Все оплачено, не нужно искать, где остановиться. Моему сыну 14 лет, я его тоже настраиваю на такие перспективы, потому что нужно использовать возможности, путешествовать и развиваться. А сотрудникам разослала ссылку на программу «Больше, чем путешествие», чтобы участвовали.

— Екатерина, сами куда отправитесь дальше?

— Хочу теперь в Крым на фестиваль «Таврида». Я планирую создать музыкальный проект для центра «Перекресток», мне нужно вдохновиться.

Мы тоже делимся с вами ссылкой на «Больше, чем путешествие»

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