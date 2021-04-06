Кировчанка била точнее и завоевала золотую медаль

В столице завершился открытый турнир по боксу.

В соревнованиях, которые проводились уже третий раз, принял участие совсем не слабый слабый пол. Возрастные категории — 13-14; 15-16; 17-18 и 19-40 лет.

В весе до 75 кг золотую медаль завоевала кировчанка Дарья Баженова. На турнире она провела 2 боя. Дарья тренируется в кировской спортшколе олимпийского резерва №8.

Кстати, одно из жизненных правил вятской спортсменки — никогда не сдаваться. Прочитать блиц-интервью с Дарьей Баженовой можно, перейдя по ссылке.

Фото: admkirov.ru