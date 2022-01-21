Кировчанка победила во Всероссийских соревнованиях пожарных в Татарстане

В кировском ГУ МЧС рассказали об очередной победе своей сотрудницы-спортсменки.

Сотрудница областного ГУ МЧС России, мастер спорта Гаянэ Акопова стала чемпионкой Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок премьер-министра Республики Татарстан. В дисциплине «подъем по штурмовой лестнице во второй этаж учебной башни» её результат — 7,30 секунд.

Ранее Гаянэ становилась серебряным призёром Всероссийских соревнований, первенств, чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту. Только за прошлый год она отличилась 11 раз.