Кировчанка делает новогодние украшения своими руками (+ФОТО)

Ольга Головкина – жительница поселка Мирный. Сейчас она находится в декретном отпуске. Но не просто «сидит дома», а проводит время с пользой – занимается рукоделием.

Новый год-2021 всё ближе. Поэтому сейчас главные работы Ольги – новогодние композиции: букеты с еловыми ветками, конфетницы и, конечно, подарки.

Вот такие красивые изделия изготовила Ольга для родных и друзей.

На Вятке много удивительных мастериц. Кировчанка Евгения Белых делает свои работы из глины. Её царь-рыба украшает коллекции многих отечественных литераторов.

Фото: vk.com/club18478103, vk.com/id411502743