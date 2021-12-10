Кировчанка Екатерина Садакова рассказала о встрече с президентом Владимиром Путиным

Девушка со школы занимается добровольческой деятельностью. Последние несколько лет она трудилась над проектом «Я буду жить!». Он включает в себя программу по профилактике онкологии. Работу заметили на федеральном уровне. В результате проект победил в конкурсе Росмолодежи. Благодаря этому сейчас его начали реализовать на территории региона.

А Екатерину пригласили на встречу к президенту Владимиру Путину. Мероприятие состоялось в рамках Дня волонтёра. О том, как кировчанка съездила в Кремль, и пообщалась с главой государства она рассказала сотрудникам пресс-службы министерства здравоохранения Кировской области. Они опубликовали её интервью.

Волонтёр поделилась историей своей жизни. Начала заниматься добровольческой деятельностью ещё в школе. Выбрала специальность медика. Поступила в медицинский институт. Но продолжила быть добровольцем. При этом стала организатором волонтёрского движения в сфере здравоохранения Кировской области.

Об этом, а также о проекте «Я буду жить!» Екатерина рассказала президенту.

— Я до последнего не верила, что встреча с главой государства состоится. Но потом мне сообщили, что следует срочно лететь в Сочи. Боялась. А ещё оказалось, что с президентом встретятся только четыре волонтёра со всей страны. Но всё прошло хорошо, — рассказала Екатерина.

Владимир Путин наградил Екатерину Садакову и ещё трёх волонтёров-медиков медалью Луки Крымского. Кировчанка удостоена такой высокой награды за большой вклад в развитие волонтёрского движения в сфере здравоохранения.

Фото: vk.com/medkirovru