Кировчанка Елена Гусева приняла участие в «Поле чудес»

В минувшую пятницу в эфир вышел выпуск капитал-шоу «Поле чудес». В нём приняла участие кировчанка Елена Гусева.

Она рассказала Леониду Якубовичу, что работает специалистом отдела продаж в организации, выпускающей игрушки для животных, и подарила ведущему экземпляр продукции для его собаки. Кроме того, Гусева поблагодарила своего руководителя за помощь в поездке.

Наша землячка вышла в финал, где проиграла. Но, поскольку женщина три раза называла верную букву, Якубович дал ей шанс угадать, в какой из шкатулок находятся 5 тысяч рублей. Гусева угадала, и вернулась из столицы с денежным призом.

Фото: Скриншот эфира