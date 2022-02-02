Кировчанка Иоланта Воронова приняла участие в передаче «Игра в кино» на телеканале «Мир»

1 февраля вечером на телеканале «Мир» показали шоу «Игра в кино». В нём гости должны очень быстро ответить на вопросы, связанные с разными фильмами. В телевикторине приняла участие кировчанка Иоланта Воронова. Это известная на телевидении личность, она также снималась в Экстрасенсах на ТНТ.

Началось знакомство с Иолантой с её рассказа о том, как в 1983 году бабушка привела её на кастинг на роль дочери главного героя фильма «Любовь и голуби». Иоланта практически получила роль. Однако, за несколько дней до съёмок роль отдали другой девочке.

Во время телешоу «Игра в кино» Иоланта Воронова отлично справлялась с заданиями. Она прошла в финал. Но победа досталась другой участнице.

Кстати, об эфире передачи «Игра в кино» кировчанка сообщала у себя в соцсетях. Там же она выложила фотографии со съёмок. Примечательно, что Иоланта снималась в разных телевизионных проектах. Например, она принимала участие в 16 сезоне «Битвы Экстрасенсов» на ТНТ.

Фото: vk.com/id27105997