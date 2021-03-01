Кировчанка из «Лиза Алерт» стала общественным деятелем года

В последние выходные февраля в Кирове состоялся межрегиональный форум добровольцев по поиску пропавших людей.

Мероприятие прошло в бизнес-центре «Кристалл» в рамках проекта «Найден. Жив». В нем приняли участие опытные поисковики, лекторы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также представители полиции и МЧС.

На форуме участники обменялись опытом не только по вопросам поисков, но и по межведомственному взаимодействию. А также получили заслуженные благодарности. Об этом рассказал на своей странице в «Фейсбуке» уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин, также присутствовавший на форуме.

— Наши Liza Alert -одни из самых крутых в стране. Саша Яговкина (Айка) получила заслуженное звание Общественный деятель года в Кировской области по итогам народного голосования. Огромная благодарность всем ребятам, участвующим в таким необходимом движении.

Александра Яговкина — региональный руководитель волонтерской организации «Лиза Алерт». В поисковом движении она участвует уже много лет. По профессии Александра учитель и считает, что как можно больше людей должны научиться тому, как искать других.

Ранее в полиции рассказали, как искали пропавшего подростка из Котельнича.