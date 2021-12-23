Кировчанка Марет Досхоева заняла первое место на чемпионате мира по жиму лёжа

Девушка учится в ВятГУ. После своей победы она обновила мировой рекорд среди юниорок.

VII Чемпионат мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лёжа по версиям WRPF/WEPF/WAF/WSF состоялся в Москве. Среди участников оказались спортсмены из более чем 30 стран. Например, прибыли в столицу России представители Египта, Великобритании, Армении, Индии и др.

Также на состязания отправилась и кировчанка Марет Досхоева. Она учится в ВятГУ. Девушка — студентка 4 курса факультета физической культуры и спорта.

Марет предстояло выступить в категории до 75 кг. Ей досталась штанга весом 110 кг. Марет показала блестящий результат. В результате заняла первое место на чемпионате. Этим она также обновила мировой рекорд среди юниорок.

Ранее мы писали, что кировчанка заняла первое место на международном силовом турнире.

Фото предоставлено ВятГУ