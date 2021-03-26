Кировчанка может сесть в тюрьму из-за M&M’s

В Кирове девушка попыталась украсть из магазина пачку шоколадок M&M’s. Из-за этого она может оказаться в колонии на 4 года.

Преступление попало на камеры видеонаблюдения. И девушке почти было удалось скрыться, но сотрудница магазина остановила ее у выхода. В результате кража превратилась в грабеж.

Просто так сдаваться кировчанка не захотела. Она устроила потасовку с сотрудницей, и пачка шоколадок выпала, а девушке удалось сбежать. Правда, бегала она недолго – в результате ее задержали.

Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал Baza.

Видео: @bazabazon