Кировчанка нарвалась на мошенника, желая купить питбайк

Женщина поверила, что маленький мотоцикл можно купить за 22 тысячи рублей.

41-летняя жительница Лянгасово нашла в сети объявление о продаже питбайка. Его стоимость оказалась весьма соблазнительной — в разы ниже рыночной. Кировчанка написала автору объявления и они договорились, что она внесет часть денег и оплатит услуги транспортной компании.

После того, как женщина выполнила все условия, на которые они договорились – отправила на указанный счет 22500 рублей, хозяин отправил «квитанцию об отправке груза» и вышел из чата.

Покупатель в ожидании своего мотоцикла решила узнать, как скоро он будет на месте. Однако трек-номер оказался недействительным. После этого пострадавшая обратилась к полицейским. Они завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведут поиск преступника.

Ранее мы сообщали, что 17-летняя кировчанка подрабатывала наркодилером.

Фото: endurobaraholka.ru