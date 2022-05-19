Кировчанка – о пионерском детстве: «Учились и работали с верой в то, что мы поддерживаем свою страну»

19 мая отмечается 100-летие пионерской организации. Своими воспоминаниями о пионерском детстве с «КП» поделилась кировчанка Елена Емакаева.

Елена младше пионерской организации всего на 15 лет – в этом году ей исполняется 85. О своем пионерском прошлом она говорит с ностальгией: «Хорошие были времена, веселые…»

О приеме в пионеры

Я не помню, чтобы меня официально принимали в пионеры. Но когда я переехала в Киров (ранее детство Елены прошло в деревне. – Прим. «КП»), меня сразу поставили сопровождающей знамя в 10-й школе. Знаете, как раньше выносили знамена, и рядом 2 человека шли. Я была одной из них.

Позже меня назначили председателем пионерской дружины школы. Это был конец 40-х годов.

Про мероприятия

Помню, как проводили советы, сборы, классные собрания. На сборах мы пели песни, выступали. Я рассказывала про свой режим дня: подъем, зарядка, завтрак и так далее. Хотя не помню, чтобы я его соблюдала на самом деле.

На концертах показывали культурные и акробатические номера. Выступали в рейтузах – другой одежды просто не было. Фотографий у меня не сохранилось, к сожалению.

Про учебу

Всем классом подтягивали двоечников, «песочили» их на собраниях. Я как председатель дружины выступала, говорила, что вот, например, Нина Малкова получает двойки по геометрии, ей надо помочь. Отстающих оставляли после уроков, помогали им освоить программу. Пока не выучит – домой не пойдет. И всем классом переживали потом – как контрольную напишут.

В мои обязанности также входило навещать больных одноклассников и проверять, как отстающие занимаются дома. Ходила по домам, проверяла, а что было делать.

Но это там, в классе, мы были такими сознательными. А по вечерам мои подруги ходили ко мне списывать задачи по тригонометрии. У девчонок плохо получалось решать, а я разбиралась. И стыдно не было, что списывать даю – я же помогала.

Про церковь

Нам, пионерам, в церковь ходить не разрешали. Да и в церкви нас не любили. Помню, с подругами бегали смотреть на ледоход на Вятку, а на обратном пути зашли в церковь. Так нас батюшка выгнал, сказал: «Уходите отсюда!» А все потому, что мы были в галстуках. Считалось, что пионеры в Бога не верят.

Про картошку

Мой сын Саша тоже был пионером, уже в 70-х. Там по-другому все было: меньше пафоса, больше атрибутики. В старших классах их часто отправляли на картошку – вроде как пионерское поручение. Работы возглавлял секретарь комсомольской организации. Ездили в Садаковский и в Костино, все в обязательном порядке, только больных освобождали. Мешок или два картошки соберешь – дадут домой несколько штук.

Про новых пионеров

Раньше пионерами были все, иначе – никак. И учились, и работали с великой верой в то, что это необходимо, что мы поддерживаем свою страну. Мне в каком-то смысле даже немного жаль сегодняшних детей — у них нет такой дружбы, таких песен, такого счастья быть полезными и вместе строить свое будущее.

Сейчас многие пытаются принизить значение пионерии, мол, ерунда, пафос, ходьба строем, коллективизм.. Нет, это не так. Мы были в первую очередь детьми, счастливыми детьми. А из счастливых детей вырастают хорошие взрослые.

Возродить пионерию – дело, конечно, благое, но люди сейчас другие. Индивидуалисты все стали. Нет больше этого товарищества, чувства локтя, ощущения, что друг за друга – горой. Но как знать, может, и получится…

Ранее о своем отношении к пионерии рассказал врио губернатора Кировской области Александр Соколов.

Фото: из архива Елены Емакаевой