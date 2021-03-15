Кировчанка осталась без Крыма из-за мошенников

Жительница Дороничей запланировала летний отдых в Крыму и решила приобрести билеты через интернет.

Кировчанка нашла сайт, на котором продавались билеты, и ввела реквизиты своей карты. У женщины списали почти 70 тысяч рублей в качестве платы.

Билеты должны были прийти на электронную почту, однако так и не пришли. Женщина ждала 4 дня, а затем обратилась в полицию. Как выяснили полицейские, кировчанка воспользовалась фишинговым ресурсом – сайтом-«обманкой», выдающим себя за официальный ресурс. В результате женщина осталась без денег и без билетов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемых в мошенничестве ищет полиция.

Ранее мы писали, что мошенники обманули омутнинское предприятие, послав письмо от имени правительства.