Кировчанка перевела голосам из телефона более 1 млн заёмных рублей чтобы спасти от кражи

Среди 12000 кировчан, обманутых дистанционным мошенниками от имени банка и другими способами появилась еще одна 44-летняя местная жительница.

Видимо, она ничего не слышала и не читала о такой распространённой схеме, на которую попалась. А именно, ей позвонила незнакомая женщина, назвала себя сотрудницей банка и напугал, будто некто пытается оформить кредит от её имени и на её паспортные данные. Чтобы пресечь действия негодяя будто бы необходимо оформить займ самой (а лучше несколько и по-максимуму), чтобы исчерпать лимит, а затем положить деньги на спецсчёт для сохранности. Потом они якобы вернутся в назначенный срок.

Кировчанка поверила и по рекомендации голосов из телефона установила на свой компьютер программу удалённого доступа. С помощью которой мошенник вошёл в личный кабинет банка, оформил кредитную карту с лимитом 125 тысяч рублей и потребительский кредит на 490 тысяч. Вместе с этими средствами женщина перевела деньги на «спецсчет» и с карты другого банка лимитом в 495 тысяч рублей.

Звонки «обеспокоенных сотрудниц банка» прекратились, а в назначенное время деньги кировчанке не вернулись. Она поняла, что обманута и обратилась в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело.