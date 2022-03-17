Кировчанка почти год избивала 6-летнюю дочь

Жительница Кирова почти год избивала свою 6-летнюю дочь. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Как было установлено в ходе следствия, 44-летняя кировчанка систематически причиняла дочке физическую боль. Это продолжалось с марта 2021 года по январь 2022-го.

По данному факту в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ. Также прокуратура даст оценку сотрудникам органов системы профилактики, которые должны были обратить внимание на семью.

Ранее мы писали, что жительница Кирово-Чепецка пойдет под суд за истязание маленького сына.