Кировчанка поедет на конкурс красоты среди колясочников

Жительница Кировской области будет участвовать в конкурсе красоты среди девушек в инвалидных креслах. Об этом сообщает газета «Искра».

Ирина Шалагинова – из Оричевского района. Несколько лет назад она попала в ДТП. Восстановиться помогла реабилитация, но из-за полученных травм Ирина не может ходить. Однако это не мешает ей жить полноценной жизнью.

— Когда я поняла, что уже не встану с коляски, мне помогло осознание того, что у меня семья: муж, дети, мама. Моими антидепрессантами были рисование по номерам и алмазная вышивка, — говорит Ирина.

Сейчас Ирина собирается принять участие в конкурсе красоты. Приглашение на него она получила на днях.

Конкурс состоится в Санкт-Петербурге. Ирина поедет на него со старшим сыном. Он уже студент и будет помогать маме в бытовых вопросах. Всего у Ирины трое детей.

Поездка обойдется семье Шалагиновых в круглую сумму. Сейчас местные жители помогают своей землячке собрать деньги на билеты. Главный приз конкурса – сертификат на приобретение удобного современного инвалидного кресла – окажется весьма полезным для оричанки.

Ранее мы писали, что солистка из Кировской области отправится на международный телеконкурс.