Кировчанка погасила 50-тысячный долг за энергоресурсы под угрозой потери гаража и земельного участка

Жительница Кирова при переезде на ПМЖ в Санкт-Петербург, «забыла» оплатить серьезный долг за энергоресурсы — около 50 тысяч рублей. Сотрудники УФССП по Кировской области по заявлению «ЭнергосбыТ Плюс» возбудили в отношении гражданки исполнительное производство.

Было выявлено и арестовано имущество должницы — гараж и земельный участок. Имущество готовилось к принудительной реализации. Женщина оперативно ликвидировала задолженность и смогла спасти свою собственность.

В энергосбытовой компании отмечают: наложение ареста и передача на реализацию имущества неплательщиков – одна из самых действенных мер побуждения к ликвидации задолженности. Так, с начала 2022 года Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» передал в Службу судебных приставов около 5000 исполнительных документов по должникам за энергоресурсы на общую сумму более 50 млн рублей.