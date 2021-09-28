Кировчанка похитила деньги с банковского счета школьницы

Следственный комитет возбудил уголовное дело на 37-летнюю жительницу Кирова. Женщины подозревают в краже денег с банковского счета подростка.

По данным следствия, кировчанка нашла на улице банковскую карту и забрала ее себе. Этой картой женщина расплачивалась в магазинах города. Владелице карты, 16-летней девушке, был причинен материальный ущерб.

На женщину возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. В настоящее время по делу ведется следствие.

Ранее в Кирове разыскивали мужчину, который платил чужой картой. Подозреваемый попал на видео.