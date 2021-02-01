Кировчанка похвасталась автографом Василия Ланового

Пост памяти знаменитого актера опубликовала жительница Кирова Татьяна Борщова. На своей странице в соцсети кировчанка выложила фото автографа Василия Ланового и рассказала, как ей удалось его получить.

— Представляете… видела Ланового, растолкала всех, чтобы пробиться за автографом, получила… А впечатление от встречи.…ГЛЫБА, МАСТЕР, АКТЕР, ТАЛАНТИЩЕ и в тоже время: умный, начитанный, спокойный, одно слово — ЧЕЛОВЕК! — написала Татьяна.

Василий Лановой не однажды бывал в Кирове. Один из его визитов в наш город состоялся 11 сентября 2016 года. В этот день актер выступил перед жителями города в библиотеке Герцена и прочел отрывки из произведений любимых поэтов и писателей. А также исполнил песню из фильма «Офицеры» «От героев былых времен…». Любимому артисту зрители аплодировали стоя.

Напомним, что актер скончался на 88 году жизни в результате коронавирусной инфекции. Похороны Василия Ланового состоятся сегодня, 1 февраля.

Фото: Татьяна Борщова и progorod43.ru