Кировчанка получила 100 тысяч рублей на «Большую прогулку»

В Кировской области подвели итоги образовательного проекта «Мама-предприниматель», который стартовал на прошлой неделе.

Победителем стала кировчанка Наталья Стец. Ее проект, посвященный выпуску настольных познавательных игр «Большая прогулка», был признан лучшим. На развитие проекта девушка получила 100 тысяч рублей.

Вместе с другими участницами Наталья 5 дней изучала основы ведения бизнеса и создавала бизнес-план, который потом защищала перед членами жюри. Ее проект представляет собой игру-«ходилку» по историческим местам российских городов. К игре прилагается путеводитель, в котором можно узнать о местных достопримечательностях. Как говорит Наталья, «Большая прогулка» учит детей ориентироваться в городской среде и развивает чувство патриотизма.

Первая серия «Прогулки» посвящена Кирову. Полученный грант Наталья планирует потратить на работу с художником-иллюстратором, который оформит серию игр о других городах в едином стиле.

Среди лучших были также отмечены проекты Юлии Мошкиной о продленке для «особых» детей, Александры Пятиной о психотерапии EMDR для мам, Анастасии Васильевич об украшениях из грудного молока и «Микрополис» Юлии Тарасовой. Все участницы, мамы несовершеннолетних детей, получили сертификаты о прохождении обучения – и ценный опыт по организации своего дела.