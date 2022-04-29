Кировчанка потеряла 65 тысяч рублей вместо покупки в пять раз дешевле

В УМВД по городу Кирову рассказали об очередном дистанционном мошенничестве в интернете.

32-летняя жительница областного центра хотела купить в онлайн-магазине каркасный бассейн за 12000 рублей. Увидела на сайте контекстную рекламу о возможности купить товар в том же магазине со скидкой 30%.

Написала автору, тот прислал ей ссылку на страницу для оплаты по названным условиям, но там требовалось ввести все реквизиты банковской карты и код из смс о подтверждении операции. Кировчанка последовала инструкции, и со счета списали 8000 рублей, как и ожидалось.

Однако автор объявления убедил женщину, что оплата заказа не подтверждена, произошла техническая ошибка, и ей надо вернуть деньги. Для этого надо повторить операцию. Потерпевшая опять поверила, сделала, как ей велели, и с её счета исчезли 57000 рублей, находившиеся там. Подтверждение оплаты так и не поступило.

Тогда она поняла, что оказалась обманута, обратилась в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело, личность преступника устанавливают.