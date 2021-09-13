Кировчанка поучаствовала в шоу «Поле чудес»

Жительница Кирово-Чепецка Елена Овечкина стала участницей капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале. Выпуск передачи с участием кировчанки вышел в эфир 10 сентября.

Елена оказалась в первой тройке участников. Ей и ее соперникам предстояло ответить на вопрос о том, как в России в прошлом называли цукаты. Елена сразу же угадала, что в слове есть 3 буквы А, а также буква Р. Однако выйти в финал кировчанке не удалось: слово назвала целиком участница шоу из Чебоксар.

— Я приехала из Вятки, из города Кирова. У меня есть две дочки, две внучки, любимый мужчина, родители, любимая работа, я работаю в энергетике. Я очень счастливая женщина! – рассказала о себе Елена.

По традиции Елена вручила ведущему Леониду Якубовичу подарки с местным колоритом. Кировчанка привезла квас, плетеные лапти, рубашку, а также огромную дымковскую игрушку из шоколада. Также в шоу спел кировский вокальный ансамбль «Между нами, девочками».

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