Кировчанка примет участие в столичных торжествах, посвящённых Дню библиотек

Праздник ежегодно отмечается 27 мая. Он был установлен приказом президента в 1995 году.

Дата выбрана не случайно. Она приурочена к основанию первой государственной общедоступной библиотеки нашей страны. Раньше она называлась императорская, сейчас — национальная. Расположено учреждение в Санкт-Петербурге. Открыли первую библиотеку в 1975 году. Сейчас во всех городах страны есть общественные библиотеки, куда может обратиться любой человек.

Традиционно 27 мая в библиотеках устраивают самые разные праздничные мероприятия. Где-то представляют концерты, где-то новые выставки, знакомства читателей между собой, презентации. Подобная насыщенная программа завтра состоится в разных библиотеках региона.

Отмечать праздник будут и в Москве. Место проведения главных торжеств — Российская государственная библиотека в Доме Пашкова. Инициаторы дадут старт форуму «Библиотекарь будущего». Также состоится церемония награждения лучших библиотекарей из разных регионов России. Запланированы визиты известных писателей, журналистов. Все мероприятия будут транслировать в интернете на портале «Культура РФ».

Примечательно, что завтра одной из гостей Российской государственной библиотеке станет кировчанка — Наталья Стрельникова. Она — директор библиотеки им. Герцена. На торжествах будет представлять Кировскую область.

Фото: vk.com/herzenlib