Кировчанка приняла участие в кастинге на космический фильм

Это будет первая картина, съемки которой пройдут не только на Земле, но и в открытом космосе

Конкурс на главную роль в первом художественном фильме под названием «Вызов», который будет сниматься в космосе, стартовал в начале ноября.

Среди требований к кандидаткам – возраст 25-45 лет, вес 50-75 кг, рост 150-180. Девушки должны быть в хорошей физической форме, пробегать километр за 3 минуты и плавать кролем не менее 20 минут.

Уже в конце января будут выбраны 30 девушек: 15 основных претенденток и 15 дублеров. Их ждут 3 месяца «космической» теории и столько же – практики. Среди испытаний – вестибулярные тренировки, центрифуга и полеты в невесомости. Медкомиссию пройдут только две претендентки.

В числе принявших вызов есть и кировчане. Дарья Надёжина, экскурсовод Детского космического центра уже выполнила задания отборочного тура и получила положительный отклик на заявку.

Как говорит сама Дарья, узнав о кастинге, она сразу же представила себя героиней «Вызова».

— Я люблю космос, люблю то, чем я занимаюсь, люблю кино, играть и принимать разные образы, участвуя в проектах космоцентра… Поразительное сочетание всех моих интересов в одном объявлении. Я почувствовала в себе силы и приняла вызов! — Посылаем сигналы в космос и верим в победу Даши! — говорят коллеги.

Сейчас Дарья проводит интереснейшие экскурсии для посетителей Космоцентра, а также ведет рубрику #Космодайджест – про историю космических исследований.

Фото: cosmomuseum43