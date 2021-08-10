Кировчанка прошла в финал фестиваля стрит-арта «ФормART»

Рисунок кировчанки Марины Державиной прошел в финальный этап фестиваля стрит-арта «ФормART». Об этом сообщается на сайте мероприятия.

В 2021 году на фестиваль поступила 161 заявка из 14 субъектов Приволжского федерального округа. Самое большое число заявок было подано из Пензенской области – 32. Участниками фестиваля стали как профессиональные уличные художники, так и любители в возрасте от 16 до 35 лет.

Лучшей работой из Кировской области эксперт признали эскиз Марины Державиной «Путь к успеху в тебе». В своей работе художница изобразила своеобразный путь от рождения идеи до ее реализации, отразив это через личности знаменитого ученого Константина Циолковского и космонавта Виктора Савиных.

Сейчас финалистов ждет еще один этап, в ходе которого эксперты выберут троих победителей. Они получат денежные призы, а их картины появятся на стенах зданий в их регионах. Лучшего определит общественное голосование, которое состоится в октябре.

По словам кировского губернатора Игоря Васильева, фестиваль «ФормART» — отличная возможность для самовыражения молодежи.