Кировчанка пыталась зарезать бывшего мужа

Мужчина, с которым она больше не жила, пришел к ней в гости с алкоголем

В минувшую субботу бывший гражданский муж решил навестить 34-летнюю кировчанку. Чтобы вечер прошел легче, он захватил с собой алкоголь. Однако застолье не задалось, и около 11 часов вечера пара поругалась.

В порыве злости женщина схватилась за нож и нанесла бывшему несколько колюще-режущих ударов. После этого вызвала ему бригаду врачей. 34-летнего мужчину госпитализировали. Он остался жив.

Хозяйка квартиры задержана. Она призналась в нанесении ранений. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Кировской области пьяный мужчина напал на подростков с ножом.

Фото из открытых источников