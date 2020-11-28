Кировчанка рассказала, как получила статус «самозанятая»

В Кировской области для физических лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью, введён специальный налоговый режим – «Налог на профессиональный доход». Этот режим позволяет платить налог только с доходов по льготной ставке – 4% или 6%, а также освобождает от уплаты обязательных страховых взносов и использования онлайн-касс.

Тысячи жителей Кировской области зарегистрировались в качестве самозанятых. Одна из них — жительница Кирова Ирина Шабалина. Кировчанка рассказала, как она оформляла документы и какие преимущества дает новый статус.

— Я работаю внештатным корреспондентом в московском онлайн-издании и время от времени беру заказы на рекламные тексты. Работодателям удобнее заключать договор гражданско-правового характера или просто перечислять деньги за работу на карту. Но обязанность платить налоги от этого никуда не исчезает,— рассказала Ирина Шабалина. — Кроме того, я бесплатно хожу в поликлиники, пользуюсь инфраструктурой, хотя за это люди платят налоги. Чтобы внести свой вклад в развитие области, я и решила зарегистрироваться в качестве самозанятой.

Теперь, по словам Ирины, она чувствует себя более уверенно, не зависит от позиции заказчиков и имеет полное моральное право требовать отчет у органов исполнительной власти о состоянии дорог, общественного транспорта, уровне жизни в целом.

Прежде чем зарегистрироваться, девушка предварительно изучила статьи и инструкции о процедуре оформления. Само оформление, по словам Ирины Шабалиной, заняло около пяти минут.

— Для этого нужно было скачать приложение «Мой налог», сфотографировать две страницы паспорта прямо на телефон и сделать селфи. Программа сверила фото в паспорте с селфи, но сопоставить их смогла только с третьей попытки: следуя советам в статьях, я фотографировалась без очков, хотя на фото в паспорте была в них. В итоге фотография в очках прошла проверку сразу же, — делится опытом жительница Кирова. — Приложение дает подсказки, как заполнить все поля (их там немного), потом присылает СМС о принятии заявки. Через день мне сообщили, что я теперь самозанятая, а через полторы недели на домашний адрес пришло бумажное уведомление о постановке на учет в межрайонной инспекции ФНС №2 в отделении по Нагорскому району.

Теперь после каждого гонорара Ирина вводит сумму новой сделки в приложение. Оплата приходит на основную карту, но специалисты рекомендуют оформить отдельную, цифровую карту. Так как все поступления по основной карте, среди которых могут быть перечисления от родственников или друзей, налоговая инспекция (при запросе в банк) может посчитать за доходы от работы.

— В приложении много советов в блоке «Вопрос-ответ», и пока все они закрывают непонятные мне моменты вроде способа и сроков уплаты налога. Это позволяет не переживать, что по неопытности я что-то нарушу, — отмечает Ирина Шабалина. — Я буду платить налог 6%, так как работаю с юридическими лицами и предпринимателями. Сколько удержат в конкретном месяце, сразу отображается в приложении, и если ты ничего не заработал, тебе ничего не начислят.

С полной информацией о новом налоговом режиме можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России, подробнее о мерах поддержки бизнеса можно узнать на сайте мойбизнес-43.рф.