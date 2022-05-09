Кировчанка рассказала об участии в акции «Бессмертный полк»

Жительница Кирова Виталия Рыбакова вместе со своей семьёй прошла в колонне «Бессмертного полка».

Подробности она рассказала «Кировской правде».

— Три моих прадеда были участниками Великой Отечественной войны. Федор Дмитриевич Рыбаков — участник Сталинградской битвы, вернулся с фронта в 1944 году после тяжелого ранения. Василий Сергеевич Дегтяренко — с полей войны не вернулся, предположительно погиб при форсировании Днепра. Сергей Ефремович Петров — отдал долг Отечеству в тыловых войсках, он служил поваром.

Каждый из них внес свой неоценимый вклад в общую Победу. И мой долг — передать память о них моим детям.

В этом году мы прошли в «Бессмертном полку» всей семьей. Я с супругом и две наши дочки. Очень порадовало, что несмотря на двухлетний перерыв, к акции присоединилось огромное количество людей. Старики, семьи с детьми, молодежь. Море цветов, флагов, лент и улыбок. Пусть так будет каждый год. С праздником всех! Ура!