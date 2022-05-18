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Кировчанка разработала новую технологию изготовления облицовочной плитки

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

Кировский ученый Наталья Тарбеева придумала уникальную технологию изготовления облицовочной плитки для внутренней отделки помещений. Об этом рассказали в ВятГУ.

Способ Натальи подразумевает создание плитки на основе древесных отходов. В настоящее время натуральная плитка делается из твердолиственной древесины. Однако сырье для нее является дефицитным как в России, так и за рубежом. А сама продукция весьма и весьма недешевая. При этом натуральные покрытия очень популярны среди потребителей.

Кировчанка разработала новую технологию изготовления облицовочной плитки

Вместо дефицитных заготовок из дуба и ясеня Наталья Тарбеева  предложила использовать древесные отходы хвойных пород. Плитка из них получится не менее качественной благодаря особой технологии обработки. Она состоит из 4 этапов: обжига, брашинга, прессования и термической обработки. Это позволит сохранить красоту натурального дерева и экологичность производственного процесса.

Кировчанка разработала новую технологию изготовления облицовочной плитки

Технологию уже можно рекомендовать деревообрабатывающим предприятиям. Новый способ обработки плитки значительно удешевляет производство и может использоваться для импортозамещения.

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Юлия Зорина