Кировчанка с COVID-19 родила тройню

Пациентка инфекционного отделения, болеющая коронавирусом, родила тройню. Роды прошли успешно, все четверо чувствуют себя хорошо. Хорошую новость сообщили в областном минздраве.

Беременная женщина поступила в ковидное отделение Больницы скорой помощи из района области, где работает врачом. Беременность была первой. У женщины начались преждевременные роды.

Врачи родильного отделения сделали экстренное кесарево сечение. На свет появились 2 мальчика и девочка. Дети закричали сразу.

Малышей отправили в областной перинатальный центр. После излечения от коронавируса к ним перевели и маму. В настоящее время состояние всех пациентов удовлетворительное.

– Рождение тройни – тройная радость, и весь коллектив радуется вместе с родителями, — говорит главврач Больницы скорой медицинской помощи Согомон Аракелян.

Пациентка, за одни роды ставшая многодетной мамой, рассказала, что тройня в ее роду – первая. Папа ждет скорейшего возвращения семьи и очень волнуется.

Напомним, что инфекционное родильное отделение для пациенток с коронавирусом в бывшей Северной больнице было открыто в июне. В нем 98 мест. В настоящее время на лечении находятся 33 пациентки, 28 из них в положении.

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Фото: ulyanovsk.express, не имеет отношения к героине материала