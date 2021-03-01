Кировчанка с помощью молитвы смогла наладить личную жизнь сына

Подробности счастливого случая рассказали в Спасском соборе.

В Спасском соборе Кирова постоянно происходят чудесные истории. Не так давно мы писали, как горожанка Светлана смогла родить ребёнка после обращения к образу святой Анны. Ещё об одном примечательном случае рассказали сотрудники церкви. Об этом пишет vgorodekirove.ru.

Среди прихожан есть женщина с именем Валентина. Она имеет взрослого сына. Молодой мужчина никак не мог наладить личную жизнь. У него было много девушек, но он всё не женился. Его мама была очень обеспокоена. Она обратилась к иконе праведной Анны.

Женщина часто приходила в храм и молилась у этого образа. В свою очередь дома дела пошли лучше. Как-то раз сын объявил, что у него будет ребенок, и он наконец-то нашёл свою единственную.

Сейчас Валентина рассказывает служителям храма, что сноха — замечательная, умная девушка. Валентина верит, что её послала сыну праведная Анна и молитвы не были напрасными.

Ранее мы писали, что Спасский собор докрасят в 2021 году.

Фото: vk.com/spasskysobor