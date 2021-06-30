Кировчанка сбила приставов, чтобы не отдавать им автомобиль

Женщину признали виновной и осудили.

В УФССП России по Кировской области рассказали о неприятном инциденте, который случился в областном центре. Несколько месяцев судебные приставы пытались найти автомобиль Mercedes Benz. Его необходимо было изъять у должника. На автомобиле передвигалась бывшая супруга должника. Расставаться она с иномаркой не желала и скрывалась.

Однако местонахождение машины было установлено. Туда отправились приставы. Они планировали в рабочем порядке провести арест транспорта. Но по-хорошему исполнить требование не удалось. Женщина из машины не вышла. Наоборот, кировчанка сбила приставов. После аварии иномарку всё равно забрали.

В отношении кировчанки возбудили уголовное дело. Статья — совершение насилия в отношении сотрудников органа принудительного исполнения. На днях состоялся суд. Женщину приговорили к лишению свободы. Срок — полтора года. Наказание условное.

Фото предоставлено УФССП России по Кировской области