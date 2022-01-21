Кировчанка сломала ногу, упав на льду на улице Сутырина

В Кирове женщина упала на льду и сломала ногу. Информация об этом появилась в паблике «Киров убежище».

Инцидент произошел у дома на улице Сутырина, 18. Официального подтверждения диагноза пострадавшей пока нет.

— Очередная женщина «БЛАГОПОЛУЧНО» уехала в травматологию с переломом. Неоднократно просили убрать этот мостик – никакой реакции. Похоже, даже дворнику лень что-то делать, — говорится в посте.

Ранее мы писали про пожилую кировчанку, которая сломала шейку бедра, упав на льду. Врачи вернули ей возможность ходить, установив эндопротез. Всего на конец 2021 года с «ледовыми» травмами к медикам обратились более 270 человек.

Фото: vk.com/ky43_ubezhishe