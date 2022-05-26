Кировчанка снялась в шоу «Перезагрузка» на ТНТ

Кировчанка Ольга Островская стала участницей шоу «Перезагрузка» на ТНТ. Проект ведет Ксения Бородина.

«Перезагрузка» — проект, участницы которого могут изменить свой имидж от и до. В течение месяца с девушками работают специалисты – психологи, фитнес-тренеры, стилисты и косметологи и даже пластические хирурги. Смена образа нередко становится первым шагом на пути в новую жизнь.

Ольге Островской 34 года. Она родилась и выросла в деревне. Сейчас кировчанка работает на пилораме, одна воспитывает ребенка и никак не может полюбить себя. Так сообщается в анонсе программы.

В прошлом году Ольга снималась в телепроекте «Солдатки. Спецназ». В рамках проекта девушка проходила подготовку по программе «краповых беретов» и стала одной из любимых героинь проекта у многих зрителей. Но в этом году имидж Ольги кардинально изменился.

В «Перезагрузке» стилист Катя Гершуни предложила Ольге примерить на себя стиль Джулии Робертс в фильме «Красотка». Девушке предложили изящное платье в горох, а потом показали, как можно быть женственной в брюках.

Ольга прошла курс лечения у косметолога и стоматолога. Также девушку научили секретам макияжа и сделали ей новую прическу. Приживется ли новый образ – решать самой кировчанке. Видео можно посмотреть здесь.

Фото: vk.com/id136842387, vk.com/tnt_perezagruzka